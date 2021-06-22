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ТРЦ и непродовольственные рынки могут включить в Ashyq

Фото: Zakon.kz 22 июня 2021, 16:09

МВК рекомендовала главному санитарному врачу Казахстана принять ряд дополнительных мер по карантинному режиму.

Торгово-развлекательные центры, торговые дома и непродовольственные рынки включат в проект Ashyq, сообщает zakon.kz.

20 июня под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК.

МВК рекомендовала главному санитарному врачу Казахстана принять ряд дополнительных мер по карантинному режиму.

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