МВК рекомендовала главному санврачу начать обязательную вакцинацию 

Приложение zakon.kz
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В Казахстане рекомендуют ужесточить карантин.
В связи с обнаружением мутации COVID-19, характерной для "индийского" штамма, в Нур-Султане Межведомственная комиссия рекомендовала главному государственному санитарному врачу РК принять дополнительные меры по карантинному режиму, сообщает zakon.kz.
МВК рекомендовала главному санитарному врачу Казахстана принять ряд дополнительных мер по карантинному режиму.
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В завершении заместитель премьер-министра РК отметил необходимость увеличения охвата населения вакцинацией от КВИ.
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