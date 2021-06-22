МВК рекомендовала главному санврачу начать обязательную вакцинацию 

В Казахстане рекомендуют ужесточить карантин.

В связи с обнаружением мутации COVID-19, характерной для "индийского" штамма, в Нур-Султане Межведомственная комиссия рекомендовала главному государственному санитарному врачу РК принять дополнительные меры по карантинному режиму, сообщает zakon.kz.

МВК рекомендовала главному санитарному врачу Казахстана принять ряд дополнительных мер по карантинному режиму.

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ввести ограничения на работу для работников сферы услуг, крупных организованных коллективов (промышленных предприятий) без вакцинации против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших);

ввести требование обязательного ПЦР-тестирования для работников сферы услуг, промышленных предприятий и иных организованных коллективов, отказывающихся от вакцинации против КВИ (не имеющих медицинских противопоказаний к вакцинации против КВИ);

ввести требование по необходимости вакцинации всего персонала для включения новых субъектов предпринимательства в проект Ashyq, а также для продолжения работы действующих субъектов в рамках проекта (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, и переболевших).

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В завершении заместитель премьер-министра РК отметил необходимость увеличения охвата населения вакцинацией от КВИ.

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