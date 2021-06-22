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В Алматы на трое суток ограничат движение по улице Курмангазы

Фото: riastrela.ru 22 июня 2021, 16:30

Временные ограничения связаны с аварийными работами на теплосетях.

В Алматы из-за аварийных работ на трое суток ограничат проезд по улице Курмангазы, сообщает zakon.kz.

С 9:00 23 июня до 9:00 26 июня будет ограничено движение автотранспорта по южной стороне улицы Курмангазы (в восточном направлении) от проспекта Достык до улицы Зенкова, - сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети".

Временные ограничения связаны с аварийными работами на теплосетях, проходящих под проезжей частью указанного уличного сегмента.

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