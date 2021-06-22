Минэнерго пообещало бесперебойные поставки топлива на юг Казахстана

Основными причинами снижения остатков в южных регионах страны является остановка на ремонт ТОО "ПКОП".

Вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов рассказал, когда решат проблему с ГСМ в южных регионах, передает корреспондент zakon.kz.

С 13 июня Шымкентский нефтеперерабатывающий завод начал работать в технологическом режиме. В среднем за последние 4-5 дней на заводе производят порядка 6,5 тыс. тонн бензина и около 6 тыс. тонн дизельного топлива. И этот уровень покрывает потребности Южного региона.

Вместе с тем возникли определенные логистические сложности по отгрузке на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе. Из вышеуказанных объемов производства удавалось отгрузить только половину в последние дни. Совместно с КТЖ, грузоотправителями, экспедиторами были проведены необходимые консультации. Сейчас объемы отгрузок удалось стабилизировать. Предполагается, что в ближайшие дни в Южный регион железной дорогой будет отгружаться 4,3 тыс. тонн бензина и 4,2 тыс. тонн дизтоплива, - сообщил Магауов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, также через Шымкентскую нефтебазу трубопроводным транспортом будет отгружаться по 1200 тонн бензина и дизельного топлива. Далее автомобильным транспортом ГСМ будут развозить по заправкам.

Мы полагаем, что данные меры позволят в ближайшие дни стабилизировать ситуацию. По итогам вчерашнего дня данный план по отгрузке нефтепродуктов был перевыполнен. С завода было вывезено 7,3 тыс. тонн бензина и 6,5 тыс. тонн дизтоплива. Нами был сделан прогноз баланса до конца года. Мы ожидаем, что в ближайшие три дня ситуация по Шымкенту и Туркестану будет стабилизирована. По мере поступления железнодорожных отгрузок в другие города Алматинской и Кызылординской областей ситуация также будет стабилизирована, - заверил вице-министр энергетики.

На сегодня в Казахстане в запасе порядка 227 тыс. тонн бензина и 213 тыс. тонн дизтоплива. Несмотря на это, до конца года в Минэнерго не ожидают большого экспорта нефтепродуктов. Запасы позволят возобновить экспорт бензина не раньше октября.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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