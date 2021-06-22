В Казахстане будет очень жарко 23 июня

Приложение zakon.kz
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Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей.
Прогноз погоды на 23 июня предоставили казахстанские синоптики, сообщает zakon.kz.
С прохождением атмосферных фронтальных разделов на северо-западе и восточной половине республики ожидается неустойчивый характер погоды: пройдут дожди, грозы, град, днем на севере местами сильные дожди. А в западной части РК под влиянием антициклона и теплых воздушных масс ожидается жаркая погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге - с пыльной бурей. РГП "Казгидромет"
В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются град, шквал, днем на большей части - усиление ветра 15-20, местами порывы 23-28 м/с.
Днем в Павлодарской области местами ожидаются град, шквал, усиление ветра 15-20 м/с.
В Костанайской области местами ожидаются град, шквал, днем на большей части - усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.
В Карагандинской области местами ожидается град, усилится ветер 15-20 м/с.
Днем в Восточно-Казахстанской области местами ожидается град, усилится ветер 15-20 м/с.
В Жамбылской области местами ожидаются град, усиление ветра 15-20 м/с.
В Туркестанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.
Днем в Кызылординской, Мангыстауской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Мангыстауской области - с пыльной бурей.
Согласно прогнозу, днем в Западно-Казахстанской, Актюбинской, местами Мангыстауской областях ожидается сильная жара, в Атырауской области местами очень сильная жара.
На большей части Кызылординской, Актюбинской, Туркестанской, Мангыстауской, местами в Жамбылской, Карагандинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Алматинской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность. РГП "Казгидромет"
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