Назначен председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки

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Им стала Гулзат Кобенова.
Гулзат Кобенова назначена председателем Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК, сообщает zakon.kz.
Приказом министра образования и науки РК Кобенова Гулзат Исбасаровна назначена на должность председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки РК.
Гулзат Кобенова родилась в 1978 году в Актюбинской области.
Окончила Актюбинский государственный университет имени Х. Жубанова, Карагандинский государственный университет имени Е. Букетова.
Трудовую деятельность начала в 1998 году преподавателем кафедры истории Актюбинского государственного университета имени Х. Жубанова.
С 2002 по 2009 год занимала руководящие должности в Актюбинском государственном университете и Актюбинском педагогическом институте имени Х. Жубанова.
С 2009 по 2010 год занимала должности эксперта, начальника управления информации Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК.
С 2010 по 2018 год работала на различных руководящих должностях Министерства образования и науки РК.
С 2018 по 2019 год - заместитель директора Библиотеки Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева.
С января по сентябрь 2019 года занимала должности заведующего сектором и инспектора Канцелярии Президента РК.
С сентября 2019 года по январь 2020 года - председатель Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК.
С января 2020 года и по настоящее время работала председателем Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК.
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