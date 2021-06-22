ДТП с автобусом в Нур-Султане, одна из машин загорелась

В результате ДТП телесные повреждения получили водители "Лада" и Hyundai Elantra.

ДТП с автобусом произошло в Нур-Султане, сообщает zakon.kz.

22 июня водитель автомашины "Лада", следуя по пр. Республики со стороны ул. Дукенулы, на пересечении пр. Богенбай батыра выехал на запрещающий сигнал светофора, тем самым допустил столкновение с автомашиной Hyundai Elantra. После столкновения автомашину Hyundai Elantra по инерции откинуло на маршрутный автобус IVECO Crosswa, который стоял на перекрестке, после чего автомашина "Лада" загорелась, - сообщили в пресс-службе ДП города.

В результате ДТП телесные повреждения получили водители "Лады" и Hyundai Elantra. После осмотра врачей они были отпущены домой.

По данному факту проводится дознание.

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