Еврокомиссия начала новое расследование против Google

Регулятор намерен выяснить, не подрывает ли корпорация конкуренцию, ограничивая третьим лицам доступ к пользовательским данным.

Европейская комиссия (ЕК) начинает антимонопольное расследование против Google, сообщает zakon.kz.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЕК, опубликованном на их сайте.

Еврокомиссия запустила официальное расследование в отношении Google, чтобы проверить, нарушала ли компания нормы ЕС по конкуренции, отдавая предпочтение [использованию] технологий онлайн-рекламы собственной разработки в ущерб конкурирующим разработчикам.

Регулятор намерен выяснить, не подрывает ли корпорация конкуренцию, ограничивая третьим лицам доступ к пользовательским данным, необходимым для предоставления рекламы на сайтах и в приложениях, при этом сохраняя доступ к этим данным для себя. В частности, будет проверена информация о планах Google отказаться от предоставления третьим сторонам рекламных идентификаторов на мобильных устройствах с Android, если пользователь отказывается от персонализованной рекламы.

7 июня стало известно, что французский антимонопольный регулятор наложил на Google штраф в размере €220 млн за нарушения в сфере онлайн-рекламы.

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