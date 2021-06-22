После семейной ссоры мужчина едва не перерезал себе горло

Инцидент произошел в Шымкенте.

Информация о том, что мужчина намерен покончить с собой, поступила в Управление полиции Абайского района города Шымкент 21 июня, сообщает zakon.kz.

Когда оперативная группа прибыла на место, из дома вышел мужчина, державший нож у своего горла. Он требовал не приближаться к нему и грозил покончить с собой.

С ним вступили в диалог. За это время один из полицейских подошел к нему сзади и смог удержать, пока его коллеги не отобрали у мужчины нож.

В ходе разбирательства установлено, что гражданин решился на отчаянный шаг из-за семейного конфликта. пресс-служба МВД РК

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