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Токаев освободил от должности командующего Десантно-штурмовыми войсками

Фото: akorda.kz 22 июня 2021, 18:52

Эту должность занимал Каныш Абубакиров.

Президент Казахстана освободил от должности командующего Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск, сообщает zakon.kz.

Распоряжением главы государства Абубакиров Каныш Асанханович освобожден от должности командующего Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск Вооруженных сил Республики Казахстан, - говорится в сообщении Акорды.

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