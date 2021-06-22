Токаев освободил от должности командующего Десантно-штурмовыми войсками

Приложение zakon.kz
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Эту должность занимал Каныш Абубакиров.
Президент Казахстана освободил от должности командующего Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск, сообщает zakon.kz.
Распоряжением главы государства Абубакиров Каныш Асанханович освобожден от должности командующего Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск Вооруженных сил Республики Казахстан, - говорится в сообщении Акорды.
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