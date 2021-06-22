Токаев наградил студента, спасшего детей и женщину в алматинском фонтане

Приложение zakon.kz
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Об этом сообщил Берик Уали.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил студента, спасшего детей, передает zakon.kz.
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Об этом сообщил Берик Уали.
Глава государства за отвагу и мужество, проявленные при спасении людей, наградил Почетной грамотой Абылая Балапанова, студента 2 курса Казахского национального технического университета имени К. Сатпаева, - написал он на своей странице в Facebook.
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В минувшие выходные Абылай Балапанов спас женщину и двух детей, которые пострадали в результате удара током в одном из фонтанов Алматы.
Сообщалось, что женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии. Виновникам инцидента грозит до пяти лет колонии.
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