В Черном море пройдут масштабные учения США и Украины

Проведение Sea Breeze - 2021 запланировано на период с 28 июня по 10 июля.

Шестой флот ВМС США примет участие в маневрах НАТО с участием Украины Sea Breeze в Черном море, передает zakon.kz.

Об этом сообщается в Тwitter-аккаунте пресс-службы посольства США в Киеве.

В Sea Breeze-2021 примут участие 5 тысяч военных. К учениям также привлекут 32 корабля, 40 самолетов и 18 команд специальных операций и дайвинга. Кроме того, к учениям присоединится Шестой флот ВМС США, который дислоцируется в Средиземном море.

Проведение Sea Breeze-2021 запланировано на период с 28 июня по 10 июля. В сообщении указывается, что число "участвующих или оказывающих поддержку" государств в этом году будет наибольшим (32). В их число входят и страны, не входящие в НАТО. Организаторами маневров выступают Украина и США.

Sea Breeze — многонациональные военные учения, которые проводятся на территории Украины с 1997 года в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в области обороны и военных отношений между Минобороны США и Минобороны Украины.

Организаторами учений являются Украина и США. Их цель — улучшение сотрудничества и координации между странами черноморского региона (кроме РФ) и отработка маневров в море и на суше. Украина предоставляет военную и гражданскую инфраструктуру черноморского побережья, а США финансируют обучение и оказывают помощь с техникой и оборудованием.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!