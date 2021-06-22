Четыре казахстанских борца вошли в ТОП-5 мирового рейтинга

Рейтинг будет использоваться во время жеребьевки на Олимпиаде в Токио.

Рейтинг лучших борцов-вольников обновил объединенный мир борьбы (UWW), сообщает zakon.kz.

Сразу четыре казахстанца вошли в ТОП-5 в разных весовых категориях, передает Olympic.kz.

Приведенный рейтинг будет использоваться во время жеребьевки на Олимпиаде в Токио. На основе этих позиций будет составлена турнирная сетка.

До 57 килограммов: 1. Штефан Мичич (Сербия) 2. Заур Угуев (Россия) 3. Сулейман Атли (Турция) 4. Кумар Рави (Индия)

До 65 килограммов: 1. Гаджимурад Рашидов (Россия) 2. Баджранг Баджранг (Индия) 3. Даулет Ниязбеков (Казахстан) 4. Исмаил Мусукаев (Венгрия)

До 74 килограммов: 1. Франк Чамизо (Италия) 2. Данияр Кайсанов (Казахстан) 3. Заурбек Сидаков (Россия) 4. Джордан Барроуз (США)

До 86 килограммов: 1. Хасан Язданишариати (Иран) 2. Дипак Пуния (Индия) 3. Майлс Амине (Сан-Марино) 4. Артур Найфонов (Россия)

До 97 килограммов: 1. Абдулрашид Садулаев (Россия) 2. Кайл Снайдер (США) 3. Алишер Ергали (Казахстан) 4. Магомедгаджи Нуров (Македония)

До 125 килограммов: 1. Гено Петриашвили (Грузия) 2. Юсуп Батырмурзаев (Казахстан) 3. Таха Акгуль (Турция) 4. Александр Хоцяновский (Украина)

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