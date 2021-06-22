Найден революционный способ нейтрализовать COVID-19

Ученым удалось нейтрализовать коронавирус благодаря специальным наноловушкам.

Ученые нашли революционный способ нейтрализовать коронавирус, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, благодаря наноловушкам специалистам из Университета Северной Каролины удалось нейтрализовать коронавирус.

Механизм заражения SARS-CoV-2 описан в phys.org. Он работает следующим образом: с помощью спайкового белка вирус цепляется за ангиотензин-превращающий фермент 2 (ACE2) на поверхности клетки и проникает в нее. Ученые, чтобы обмануть его, изготовили частицы из сфероидных клеток легких человека (LSC) с такими же рецепторами ACE2.

Эти частицы становятся множественными ложными целями для коронавируса, не дают ему поразить организм и размножиться в нем.

Данный метод лечения специалисты из Университета Северной Каролины проверили сначала на мышах, а затем на макаках.

Наноловушки доставлялись в организм животных с помощью ингаляционной терапии. LSC-приманки снизили воспаление и фиброз в легких, а также ускорили процесс выведения вируса из организма.

Такой метод лечения, по словам ученых, обладает несколькими преимуществами:

наноловушки можно доставить в тело человека неинвазивными методами, с помощью ингаляции;

приманки могут храниться долгое время;

такие же LSC используют в других клинических испытаниях, поэтому можно предположить, что их станут применять уже в ближайшем будущем.

Сконцентрировавшись на защите организма, а не на самом вирусе, который продолжает мутировать, мы получили возможность разработать терапию, которая будет эффективна долгое время, - отметил один из участников исследования.

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