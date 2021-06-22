Крупнейший бриллиант мира могут продать за криптовалюту

Организаторы надеются получить за грушевидный бриллиант под названием The Key 10138 $10-$14 млн.

В июле аукционный дом Sotheby’s проведет первую серию торгов Sotheby’s Luxury Edit в Гонконге, передает zakon.kz.

На продажу будет выставлен редкий бриллиант весом 101,38 карат, который можно будет приобрести за криптовалюту. Об этом сообщили на официальном сайте.

Организаторы надеются получить за грушевидный бриллиант под названием The Key 10138 $10-$14 млн.

За всю историю проведения аукционов на них было представлено менее десяти бриллиантов весом свыше 100 карат, а грушевидную огранку имели лишь два из них.

Это поистине исторический момент. Самый древний и символичный эталон ценности впервые можно купить за новейшую универсальную валюту. председатель Sotheby’s Asia Патти Вонг

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