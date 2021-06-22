Одна из европейских стран признала казахстанские паспорта вакцинации

Взаимное признание является одним из первых шагов по открытию границ и возобновлению прямого авиасообщения между Будапештом и Нур-Султаном.

Венгрия стала первой страной Европейского Союза, которая признает казахстанские сертификаты/паспорта вакцинации, сообщает zakon.kz.

В Министерстве внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии состоялась встреча посла Казахстана Жанибека Абдрашова с заместителем государственного секретаря Андрашом Барани, в ходе которой стороны обменялись вербальными нотами о взаимном признании сертификатов/паспортов вакцинации между двумя странами, передает Strategy2050.kz со ссылкой на МИД РК.

Наличие сертификатов иммунизации гарантирует въезд в Республику Казахстан и Венгрию граждан обеих стран без ограничительных мер (ПЦР-тест и карантин), направленных на предотвращение распространения вируса COVID-19". говорится в сообщении

Взаимное признание является одним из первых шагов по открытию границ и возобновлению прямого авиасообщения между Будапештом и Нур-Султаном.

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