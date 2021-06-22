Талибы захватили ключевой район Афганистана и вышли на границу с СНГ

Только за последние два-три дня в этой стране правительственным войскам пришлось покинуть 15 районов.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в Казахстане) захватили сегодня, 22 июня, главный пограничный переход Афганистана с Таджикистаном, сообщает zakon.kz.

Как пишет The Hill, глава группировки Забихулла Муджахед подтвердил ответственность террористов за захват региона.

Видео с места событий опубликовал Telegram-канал "Милитарист".

Более того, Имам Сахиб расположен рядом с маршрутом поставок из Центральной Азии. Рядом граница с Пянджским районом Хатлонской области Таджикистана.

Таможенный и торговый переход "Шерхан-Бандар" между Таджикистаном и Афганистаном уже перешел к талибам, подтвердил изданию "Азия-Плюс" корреспондент афганского информагентства "Паджвок" Аджмал Кокар.

В Афганистане за последние несколько месяцев многие районы перешли в руки "Талибана". Только за последние два-три дня в этой стране правительственным войскам пришлось покинуть 15 районов.

Боевики движения "Талибан" продолжают ожесточенные бои против правительственных сил после начала вывода из Афганистана возглавляемых США иностранных войск 1 мая.

Сейчас боевики осаждают город Кундуз.

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