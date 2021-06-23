В Турции создали свою вакцину от COVID-19

По словам Эрдогана, в течение нескольких недель вакцинация в Турции охватит все население старше 18 лет.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что страна приступила к третьей фазе клинических испытаний собственной вакцины против коронавируса, сообщает zakon.kz.

Как передает информагентство Anadolu, турецкая вакцина от коронавируса будет называться Turkovac.

C третьей фазой испытаний отечественной вакцины от коронавируса, Турция открывает новую страницу в данной области. президент Турции Реджеп Эрдоган

По словам Эрдогана, в течение нескольких недель вакцинация в Турции охватит все население старше 18 лет.

На этой неделе Турция сняла большинство пандемических ограничений из-за снижения числа случаев заболевания COVID-19, но Эрдоган призвал граждан сделать прививку, чтобы защитить себя и близких от вируса.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!