Хорватия одолела Шотландию и вышла в плей-офф Евро-2020

У команд было по одному очку и ничья в этом матче была равнозначна вылету обеих команд из турнира.

В Глазго на стадионе "Хэмпден Парк" сборная Шотландии принимала Хорватию, сообщает zakon.kz.

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По итогам матча хозяева покидают чемпионат – гости выходят в плей-офф. Итог игры 3:1 в пользу сборной Хорватии.

У команд было по одному очку и ничья в этом матче была равнозначна вылету обеих команд из турнира.

Открыл счет полузащитник сборной Хорватии и ЦСКА Никола Влашич. На 17 минуте хорваты провели всего вторую полноценную атаку на ворота противника. Перишич головой переправил мяч в центр штрафной, где Никола поймал его рядом с 11-метровой отметкой и в падении послал в угол ворот. 1:0 в пользу сборной Хорватии.

Сравнял счет Каллум Макгрегор. Пока хорваты тянули время, удерживая победный счет, шотландцы перехватили мяч и устроили атаку на их ворота. Сумбурную, но упорную. Хорваты выбивали мяч из штрафной, скотты фланговыми навесами забрасывали обратно, до тех пор, пока Макгрегор не загнал мяч в нижний угол ворот! 1:1. Первый гол шотландцев на чемпионатах Европы с 1996 года.

Следующий гол забили снова хорваты и он подвел некую черту в игре. После него, преимущество хорватов, пусть прежде и неочевидное, стало неоспоримым.

Они растянули оборону шотландцев, Ковачич точным пасом перевел мяч Модричу на линию штрафной, а тот в одно касание отправил мяч в девятку! 2:1.

Несмотря на то, что игра проходила в Шотландии, хорваты изначально считались фаворитами. Пусть это и не та команда, что вышла в финал мундиаля 2018 года, но на шотландцев их еще хватает. Хотя ранее они провели совершенно бездарную игру против их заклятых друзей – англичан (0:1). Не проиграли с большим счетом только потому, что и англичане в тот день не блистали.

Но в полной мере отыгрались сегодня на шотландцах. Третий гол им забили на 77 минуте, когда Перишич, опередил защитника и направил мяч головой под дальнюю правую штангу после навеса Модрича. 3:1.

В прошлых играх и те, и те показывали не лучшие атаки. За две сыгранных игры хорваты сумели забить лишь один мяч, но и шотландцы и этим похвастаться не могли - у них вообще забитых мячей не было.

Последняя очная встреча случилась в 2013 году. Тогда менее чем за четыре месяца Шотландия и Хорватия провели сразу две игры, каждая завершалась в пользу "скоттов".

Хорватия ранее пять раз пыталась обыграть Шотландию. На шестой раз получилось.

На данный момент: Хорватия заняла второе место в группе, а Чехия стала третьей. Англия — лидер, а Шотландия — последняя.

Сегодня 23 июня в среду на Евро-2020 сыграют Словакия и Испания, Швеция и Польша, Германия и Венгрия, Португалия и Франция.

Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на игру Словакия – Испания: победа Словакии – 17.00, победа Испании – 1.23, ничья – 6.60.

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