Англия с минимальным счетом обыграла Чехию на Евро-2020

Перед матчем чехи возглавляли таблицу группы D. Ничья с англичанами все равно вывела бы их в плей-офф. А Англия уже одной ногой уже там находилась, поэтому ничья в этом матче устраивала и их. Поэтому игра вышла не самой интересной.

Во вторник, 22 июня, в Лондоне на стадионе "Уэмбли" прошла встреча третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу – 2020 между командами Англии и Чехии, сообщает zakon.kz.

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Игра была затянутой и по сравнению с параллельной встречей хорватов с шотландцами, почти скучной.

Дело в том, что чехи с четырьмя очками возглавляли таблицу группы D благодаря лучшей разнице голов. Ничья с англичанами все равно вывела бы их в плей-офф. А Англия набрала в двух матчах четыре очка и уже одной ногой уже там находилась, поэтому ничья в этом матче устраивала и их.

Единственный гол в игре был забит англичанами во время затяжной атаки на 12 минуте. Грилиш навесил Стерлингу и Рахим головой переправил мяч в сетку с нескольких метров. 1:0 в пользу сборной Англии.

Сборная Чехии интересная команда – с ними до сих пор непонятно на что они способны. Они и сегодня играли не хуже англичан, но им просто не так повезло.

В новейшей истории у этих команд всего четыре официальных встречи. Две из них - товарищеские. У чехов одна победа при одной ничьей и двух поражениях.

Еще будучи Чехословакией, команда ни разу не встречалась с Англией в финальных стадиях Евро. Но дважды они встречались на групповых этапах ЧМ. Англичане победили 1:0 на ЧМ-1970 в Мексике и 2:0 на ЧМ-1982 в Испании.

Чехия не проигрывает в 8 из 9 последних матчей дома

Англия не проигрывает в 8 последних матчах

На данный момент: Англия — лидер, Хорватия заняла второе место в группе, Чехия стала третьей.

Сегодня 23 июня в среду на Евро-2020 сыграют Словакия и Испания, Швеция и Польша, Германия и Венгрия, Португалия и Франция.

Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на игру Словакия – Испания: победа Словакии – 17.00, победа Испании – 1.23, ничья – 6.60.

Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на игру Швеция – Польша: победа Швеции - 2.85, победа Польши – 2.55, ничья – 3.55.

Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на игру Германия – Венгрия: победа Германии – 1.20, победа Венгрии – 14.00, ничья – 8.00.

Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на игру Португалия – Франция: победа Португалии – 3.75, победа Франции – 2.20, ничья – 3.30.

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