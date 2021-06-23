Стали известны девять участников плей-офф ЕВРО-2020

Команды Англии, Хорватии и Чехии смогли выйти в плей-офф чемпионата Европы-2020.

Определились еще три сборные, которые смогли выйти в плей-офф чемпионата Европы-2020, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Ими стали команды Англии, Хорватии и Чехии — все они выступали в одной группе.

Сборная Англии заняла первое место, Хорватия вышла в плей-офф со второго, а Чехия — с третьего (при любых раскладах она окажется в числе четырех лучших команд, занявших третье место).

Таким образом, на данный момент в плей-офф ЕВРО-2020 вышли девять сборных: Италия, Уэльс, Бельгия, Нидерланды, Австрия, Дания, Англия, Хорватия и Чехия.

Матчи 1/8 финала пройдут с 26 по 29 июня — на каждый день запланировано по две игры.

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