Неизвестная болезнь продолжает уничтожать скот на границе Казахстана с Китаем

В мае местные жители лишились 100 голов овец.

В селе Шиликти на востоке Казахстана неизвестная болезнь продолжает уничтожать скот, сообщает zakon.kz со ссылкой на Хабар 24.

В мае местные жители лишились 100 голов овец. Тогда ветеринары списали все на нехватку кормов. Но позже лабораторные анализы выявили в организме погибших ягнят анаэробный интертоксин. Теперь болезнь перешла на крупнорогатый скот.

Село Шиликти расположено почти на самой границе Казахстана с Китаем. В отдаленном населенном пункте люди живут только за счет домашнего скота. Но этой весной в некоторых хозяйствах весь молодняк просто скосила неизвестная болезнь. У Айболата Лекерова потери больше 150 ягнят. Ветеринары первопричиной назвали недостаток корма. Но результаты проверки эту версию опровергли.

Вышли результаты лабораторных исследований. Они и доказали, что голод ни при чем. Есть инфекция в организме животных. Сейчас молодняк уже не гибнет, но зато взрослые овцы стали хромать. Переживаем, что не предприняты никакие карантинные меры. Болезнь может распространиться. представитель крестьянского хозяйства Айболат Лекеров

В других хозяйствах подтверждают, теперь в зоне риска крупнорогатый скот.

В этом хозяйстве за последний месяц заболели уже 10 коров. Признаки такие же, как и у ягнят ранее. Слизистая разрушается, в полости рта образуются язвы. В итоге животные не могут самостоятельно питаться. Жители села переживают, вдруг эта болезнь опасна и для людей.

По всем признакам похоже на ящур. Обильное слюнотечение, язвы во рту. Вот страдает весь скот. У этой коровы должен был появиться теленок, но случился выкидыш. Сами пытаемся лечить, ставим уколы. Больше ничего предпринять не можем. пастух Айдос Мадиев

Ветеринары в курсе всей ситуации. Уже проведено несколько проверок. Взяты необходимые пробы. У погибшего весной скота подтверждено наличие анаэробного интертоксина. Но компенсаций фермерам не будет, не положено.

Этой болезни в списке тех, что компенсируются государством, нет. Нет и большой опасности, но не помешают меры предосторожности. Специалисты противоэпизоотического отряда уже взяли свои анализы, еще 17 мая. Результатов нет до сих пор. заместитель директора ветеринарной службы Зайсанского района Кымбат Енсебаев

Между тем, пока ветеринары ждут, болезнь прогрессирует, считают местные жители. По их словам, уже есть случаи гибели животных в соседних хозяйствах. Многие не могут отправиться на жайлау, боятся распространения инфекции. И сетуют, что остались в этой ситуации один на один со своими проблемами.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!