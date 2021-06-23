Зафиксирован прирост заболевших COVID-19 в Казахстане

За прошедшие сутки зарегистрировано 1248 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 22 июня 2021 года, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1248 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
- в городе Нур-Султан - 411,
- в городе Алматы - 117,
- в городе Шымкент - 64,
- в Акмолинской области - 32,
- в Актюбинской области - 32,
- в Алматинской области - 28,
- в Атырауской области - 50,
- в ВКО - 70,
- в Жамбылской области - 24,
- в ЗКО - 88,
- в Карагандинской области - 146,
- в Костанайской области - 30,
- в Кызылординской области - 28,
- в Мангыстауской области - 46,
- в Павлодарской области - 46,
- в СКО - 13,
- в Туркестанской области - 21.
Всего в стране подтвержден 411 771 случай.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1168 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
- в городе Нур-Султан - 368,
- в городе Алматы - 208,
- в городе Шымкент - 47,
- в Акмолинской области - 12,
- в Актюбинской области - 34,
- в Алматинской области - 21,
- в Атырауской области - 87,
- в ВКО - 62,
- в Жамбылской области - 0,
- в ЗКО - 0,
- в Карагандинской области - 135,
- в Костанайской области - 39,
- в Кызылординской области – 21,
- в Мангыстауской области - 23,
- в Павлодарской области - 86,
- в СКО - 15,
- в Туркестанской области - 10.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 387 295 человек.
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