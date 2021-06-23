Зафиксирован прирост заболевших COVID-19 в Казахстане

За прошедшие сутки зарегистрировано 1248 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 22 июня 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1248 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан - 411,

в городе Алматы - 117,

в городе Шымкент - 64,

в Акмолинской области - 32,

в Актюбинской области - 32,

в Алматинской области - 28,

в Атырауской области - 50,

в ВКО - 70,

в Жамбылской области - 24,

в ЗКО - 88,

в Карагандинской области - 146,

в Костанайской области - 30,

в Кызылординской области - 28,

в Мангыстауской области - 46,

в Павлодарской области - 46,

в СКО - 13,

в Туркестанской области - 21.

Всего в стране подтвержден 411 771 случай.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1168 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

в городе Нур-Султан - 368,

в городе Алматы - 208,

в городе Шымкент - 47,

в Акмолинской области - 12,

в Актюбинской области - 34,

в Алматинской области - 21,

в Атырауской области - 87,

в ВКО - 62,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 0,

в Карагандинской области - 135,

в Костанайской области - 39,

в Кызылординской области – 21,

в Мангыстауской области - 23,

в Павлодарской области - 86,

в СКО - 15,

в Туркестанской области - 10.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 387 295 человек.

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