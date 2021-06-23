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Зафиксирован прирост заболевших COVID-19 в Казахстане

Фото: pixabay 23 июня 2021, 08:00

За прошедшие сутки зарегистрировано 1248 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 22 июня 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1248 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан - 411,
  • в городе Алматы - 117,
  • в городе Шымкент - 64,
  • в Акмолинской области - 32,
  • в Актюбинской области - 32,
  • в Алматинской области - 28,
  • в Атырауской области - 50,
  • в ВКО - 70,
  • в Жамбылской области - 24,
  • в ЗКО - 88,
  • в Карагандинской области - 146,
  • в Костанайской области - 30,
  • в Кызылординской области - 28,
  • в Мангыстауской области - 46,
  • в Павлодарской области - 46,
  • в СКО - 13,
  • в Туркестанской области - 21.

Всего в стране подтвержден 411 771 случай.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1168 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

  • в городе Нур-Султан - 368,
  • в городе Алматы - 208,
  • в городе Шымкент - 47,
  • в Акмолинской области - 12,
  • в Актюбинской области - 34,
  • в Алматинской области - 21,
  • в Атырауской области - 87,
  • в ВКО - 62,
  • в Жамбылской области - 0,
  • в ЗКО - 0,
  • в Карагандинской области - 135,
  • в Костанайской области - 39,
  • в Кызылординской области – 21,
  • в Мангыстауской области - 23,
  • в Павлодарской области - 86,
  • в СКО - 15,
  • в Туркестанской области - 10.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 387 295 человек.

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