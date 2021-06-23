В Туркменистане выпускники школы отравили учительницу из-за денег - СМИ

Двое выпускников подозреваются в том, что они подлили учительнице некое моющее средство для посуды.

В Туркменистане отделение полиции в Ашхабаде ведет проверку обстоятельств возможного отравления учительницы одной из средних школ, сообщает zakon.kz со ссылкой на Службу новостей ЦА.

Двое выпускников подозреваются в том, что они подлили некое моющее средство для посуды, что привело к срочной госпитализации классной руководительницы во время посиделки по случаю окончания выпускных экзаменов, - рассказал источник Азатлыка.

По его словам, это случилось 15 июня в день выпускных экзаменов, и ученики таким образом "хотели наказать" преподавательницу, потребовавшей от учеников купить для нее продуктов, в том числе бутылку Кока-Колы.

Мотивом проступка стало недовольство выпускников постоянными поборами, вымоганием денег и подарков со стороны учителей и руководства школы на протяжении их учебы, таким образом "решили наказать" классную руководительницу.

Работник школы подтвердил случившееся. По словам собеседника, во время застолья учительнице стало плохо, ее начало рвать, и она упала в обморок. В школу сразу вызвали скорую помощь, которая увезла педагога в ближайшую больницу.

Как пишет издание, пока уголовное дело по факту предполагаемого отравления преподавателя не заведено, ведется предварительный опрос подозреваемых и свидетелей.

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