Данные о смертности от коронавируса обновил Минздрав РК

На 23 июня лечение от КВИ продолжают получать 21 449 человек.

Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 23 июня предоставили в Минздраве РК, сообщает zakon.kz.

Согласно данным ведомства, от COVID-19 за сутки скончались 12 человек, от коронавирусной пневмонии - один.

На 23 июня лечение от КВИ продолжают получать 21 449 человек (20 215 КВИ+ и 1234 КВИ-), из них в стационарах находятся 6325 пациентов, на амбулаторном уровне - 15 124.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии - 413 пациентов;

в состоянии крайней степени тяжести - 95;

на аппарате ИВЛ - 66.

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