Ефремов попросил о смягчении наказания из-за алкоголизма и проблем с психикой

Адвокаты артиста подали кассационную жалобу на приговор.

Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов попросил смягчить ему наказание, сообщает zakon.kz.

Адвокаты артиста Роман Филиппов и Петр Хархорин подали кассационную жалобу на приговор.

Сторона защиты Ефремова считает, что суд не в полной мере учел смягчающие вину артиста обстоятельства. А именно: актер активно участвовал в общественной жизни, занимался благотворительностью, возместил ущерб потерпевшим в размере 4,615 миллиона рублей. Кроме того, он неоднократно извинялся перед родными и близкими погибшего курьера Сергея Захарова.

По информации РЕН ТВ, в жалобе также говорится о том, что у Ефремова развилось психическое расстройство. К тому же артист страдает от синдрома алкогольной зависимости.

Супруга Ефремова Софья Кругликова, которая много лет трудилась звукорежиссером, осталась без работы. В результате у актера множество родственников, которые находятся на его иждивении.

8 сентября 2020 года актера приговорили к восьми годам колонии общего режима.

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой, на следующий день он скончался. В крови актера обнаружили алкоголь и следы наркотиков.

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