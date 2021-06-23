В Алматы возможно циркулирует "индийский" штамм - ДСЭК

Информацию об "индийском" штамме прокомментировали в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы.

Вероятность циркуляции "индийского" штамма коронавируса выявили в Алматы, сообщает zakon.kz.

Читайте также: Цой рассказал об индийском штамме коронавируса, выявленном в Нур-Султане

Информацию подтвердили в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы.

Читайте также: Мамин поручил принять дополнительные меры в Нур-Султане из-за "дельта-штамма"

По предварительным данным, выявлена вероятность циркуляции "индийского" штамма. Требуется дополнительное время для полного геномного секвенирования, - сообщил заместитель руководителя ДСЭК Алматы Садвакас Байгабулов.

Читайте также: В Нур-Султане ужесточат карантин из-за индийского штамма коронавируса

21 июня стало известно, что Минздравом РК в Нур-Султане была выявлена вероятность мутации, характерной для "дельта-штамма" ("индийского" штамма).

Читайте также: "Индийский" штамм в Казахстане - что о нем известно?

22 июня на заседании правительства заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов сообщил, что из-за "дельта-штамма" в Казахстане могут усилить карантин.

Читайте также: В Казахстане рекомендуют ужесточить карантин

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!