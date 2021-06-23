"Желтая" зона пополнилась еще одним регионом в Казахстане 

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Мангыстауская область перешла в "желтую" зону.
Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 23 июня, сообщает zakon.kz.
Мангыстауская область перешла в "желтую" зону.
В "желтой" зоне также находятся: Алматы, Шымкент, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская области.⠀В "зеленой" зоне: Акмолинская, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Туркестанская, Павлодарская области и СКО.
Нур-Султан по-прежнему находится в "красной" зоне.
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