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Токаев поздравил госслужащих Казахстана с профессиональным праздником

Фото: Акорда 23 июня 2021, 10:33

Сегодня весь мир отмечает профессиональный праздник госслужащих.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил госслужащих Казахстана с профессиональным праздником, сообщает zakon.kz.

Сегодня весь мир отмечает профессиональный праздник госслужащих. Поздравляю работников системы госуправления Казахстана! Ваша профессиональная, эффективная работа должна стать важнейшим фактором укрепления государственности и повышения благосостояния всех граждан нашей страны, - написал Президент в Twitter.

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