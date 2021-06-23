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Сегодня весь мир отмечает профессиональный праздник госслужащих.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил госслужащих Казахстана с профессиональным праздником, сообщает zakon.kz.
Сегодня весь мир отмечает профессиональный праздник госслужащих. Поздравляю работников системы госуправления Казахстана! Ваша профессиональная, эффективная работа должна стать важнейшим фактором укрепления государственности и повышения благосостояния всех граждан нашей страны, - написал Президент в Twitter.
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