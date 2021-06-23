Названа главная опасность "индийского" штамма COVID-19

Об этом рассказала биолог.

Биолог назвала главную опасность индийского штамма коронавируса, передает zakon.kz.

По словам доктора биологических наук, профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Барановой, "индийский" штамм коронавируса наиболее опасен из-за "быстрой консолидации" поражения легких.

То есть функция легких теперь падает гораздо быстрее, чем в начале 2020 года. Пациент поступает в больницу с КТ-2 (вторая степень поражения, выявленная с помощью компьютерной томографии. - Прим. ред.), завтра у него уже КТ-3, а послезавтра он в реанимации, - рассказала она в интервью "Ленте.ру".

По словам биолога, клетки эпителия в легких обычно осуществляют газообмен.

Для этого нужно поддерживать влажность, и альвеолы производят сурфактанты (смесь веществ, покрывающая легкие изнутри. - Прим. ред.) - пояснила она.

Биолог отметила, что при коронавирусе клетки эпителия перестают производить эту смесь.

А следующий шаг - клетки вообще превратятся в фибробласты (клетки соединительной ткани. - Прим. ред.). В этом случае они уже ничего хорошего производить не смогут, кроме провоспалительных цитокинов и других пакостей. Анча Баранова

Читайте также: Минздрав РК выявил вероятность циркуляции "индийского" штамма

Вероятность циркуляции "индийского" штамма коронавируса выявлена в Нур-Султане и Алматы.

Читайте также: "Индийский" штамм в Казахстане - что о нем известно?

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!