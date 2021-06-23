Нурлан Нигматулин подвел итоги работы Мажилиса в первой сессии

Спикер Мажилиса также акцентировал внимание депутатов на предстоящей работе в регионах, куда парламентарии планируют выехать для встреч с населением.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин на заключительном в текущей сессии пленарном заседании подвел итоги работы депутатов Палаты в первой сессии, передает zakon.kz.

По словам Спикера Мажилиса, несмотря на непростые из-за пандемии условия, в которых проходила сессия, она была очень насыщенной и плодотворной по своему содержанию и форме.

В своей работе мы прежде всего ориентировались на стратегические приоритеты, определенные Первым Президентом Казахстана - Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым. Конкретные задачи перед депутатским корпусом были поставлены и главой государства Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым на открытии сессии в январе нынешнего года, - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

При этом Спикер Мажилиса отметил, что, как и всегда, в центре внимания парламентариев - вопросы, направленные на повышение социального благополучия казахстанцев.

Нынешняя парламентская сессия, можно сказать, стала сессией дальнейшей модернизации работы депутатского корпуса. Во-первых, заработал на практике институт парламентской оппозиции, который расширяет возможности Мажилиса как открытой диалоговой площадки. Во-вторых, дополнительный импульс получили механизмы парламентского контроля для эффективного выполнения предвыборных программ, - добавил Нурлан Нигматулин.

Всего в текущей сессии было проведено 23 пленарных заседания Мажилиса, на которых депутаты обсудили 129 вопросов. На рассмотрении Палаты находилось 86 законопроектов, из которых 49 одобрены и направлены в Сенат. Депутаты Мажилиса активно пользовались своим правом законодательной инициативы, разработав в первой сессии 10 собственных законопроектов.

Говоря о законодательной работе, Нурлан Нигматулин акцентировал внимание на законопроектах для реализации пакета политических реформ главы государства, а также для решения проблемных вопросов в сфере земельных отношений.

Кроме того, одобрены законопроекты для развития экономики страны, предпринимательства, социальной защиты населения, совершенствования бюджетного законодательства.

Было направлено 233 депутатских запроса, которые касались индустриально-инновационного развития, финансовой, банковской систем, образования, здравоохранения, социальной защиты, регионального развития и других актуальных вопросов.

Председатель Мажилиса подчеркнул открытый формат работы Палаты. Все пленарные заседания, рабочие группы по обсуждению актуальных законопроектов, заседания комитетов, презентации законодательных новшеств, «круглые столы» транслируются в режиме онлайн на официальном сайте.

Депутатский корпус стал активнее использовать социальные сети для повышения информированности широкой общественности о своей работе, а также для развития диалога между государством и обществом. Эту работу мы продолжим и в следующей сессии, - отметил Нурлан Нигматулин.

Спикер Мажилиса акцентировал внимание депутатов на предстоящей работе в регионах, куда парламентарии планируют выехать для встреч с населением.

Встречи пройдут на самых разных площадках как в городах, так и в отдаленных населенных пунктах с учетом всех санитарных норм и эпидемиологической ситуации в стране в целом.

Предложения, которые прозвучат в ходе этих встреч, мы обязательно должны учесть в дальнейшей законотворческой деятельности, - сказал Нурлан Нигматулин, обращаясь к депутатам Мажилиса.

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