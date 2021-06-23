Достоверность под сомнение – Дарига Назарбаева высказалась о цифрах по охвату интернетом

В 510 сельских населенных пунктах отмечается низкая скорость Интернета.

Депутат Мажилиса Парламента РК Дарига Назарбаева попросила правительство обратить внимание на качество подключения к интернету в сельских населенных пунктах, передает корреспондент zakon.kz.

Обращаюсь по вопросу реализации госполитики в области цифровизации. По результатам 2020 года государство обеспечило широкополосным доступом к сети Интернет 98,7% населения Казахстана. Достоверность этих цифр ставится под сомнение как экспертами, так и населением. В 510 сельских населенных пунктах отмечается низкая скорость интернета. В то же время в рамках пункта 36 Дорожной карты по реализации предвыборной программы "Путь перемен: достойную жизнь каждому!" партии "Nur Otan" была отмечена необходимость обеспечения 80% сельских школ высокоскоростным интернетом в 2021 году с достижением показателя в 100% к 2025 году для сокращения разрыва в качестве знаний учащихся городских и сельских школ, - сказала Дарига Назарбаева, оглашая на пленарном заседании Мажилиса свой депутатский запрос к премьер-министру страны.

При этом она указала, что в качестве причины низкой скорости интернета Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК ссылается на необходимость использования дополнительных подключений при обеспечении интернетом сельских населенных пунктов.

В связи с этим прошу ответить на следующие вопросы: как принимается решение о применении конкретной технологии обеспечения доступа к сети Интернет в сельских населенных пунктах и в чем отличия этих технологий? Каким образом операторы связи решают вопрос "последней мили" в сельских населенных пунктах и какой способ решения является наиболее эффективным? Внедряются ли современные технологии и участвует ли Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности или иной государственный орган РК в определении целесообразности того или иного типа подключения "последней мили"? Проводится ли на регулярной основе замер качества подключения к интернету в сельских населенных пунктах и в компетенции какого государственного органа РК находится этот вопрос? - заключила парламентарий.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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