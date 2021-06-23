У кого выявили "индийский" штамм, рассказал Бекшин

По его словам, она домохозяйка.

Главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал, у кого был выявлен "индийский" штамм коронавируса, передает корреспондент zakon.kz.

Поскольку в Алматы всего один случай, мы взяли на учет всех контактных. Она домохозяйка, нигде не работает, находилась дома. Но муж у нее работает, в феврале переболел коронавирусом, - рассказал Бекшин на брифинге в РСК.

По его словам, объекты, которые посещала женщина, взяли на контроль.

Мы посмотрели ее логистику, взяли на учет объекты, которые она посещала. В связи с этим проводим соответствующие мероприятия, - уточнил главный санврач Алматы.

Ранее в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы сообщили, что, по предварительным данным, выявлена вероятность циркуляции "индийского" штамма. Требуется дополнительное время для полногеномного секвенирования.

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Также Жандарбек Бекшин рассказал, будут ли ужесточать карантин в городе.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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