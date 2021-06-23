Поставьте прививку в MEGA и выиграйте автомобиль

В розыгрыше автомобилей от "Астана Моторс" смогут принять участие казахстанцы старше 18 лет.

Сеть ТРЦ MEGA совместно с "Астана Моторс" запускает акцию "Получи вакцину - выиграй машину". Казахстанцы, которые с 23 июня по 31 августа получат первый компонент вакцины от COVID-19 в любом ТРЦ сети MEGA, могут выиграть автомобиль Hyundai Accent от "Астана Моторс".

Среди вакцинированных будет разыграно два автомобиля: один - среди тех, кто получил прививку в городе Нур-Султан, в ТРЦ MEGA Silk Way, второй - среди тех, кто получил прививку в городе Алматы, в ТРЦ MEGA Alma-Ata или MEGA Park. Акция проводится совместно с акиматами городов Алматы и Нур-Султан. Генеральным партнером акции является КМК "Астана Моторс".

Финальный розыгрыш пройдет 5 сентября в прямом эфире официальных аккаунтов MEGA в Инстаграме. Кроме того, каждую неделю с 23 июня по 31 августа будут разыгрываться промежуточные призы - бытовая техника, сертификаты на шопинг и многое другое.

В розыгрыше автомобилей от "Астана Моторс" смогут принять участие казахстанцы старше 18 лет, которые получат первый компонент вакцины от COVID-19 в период с 23 июня по 31 августа.

Цель этой акции - стимулировать темпы вакцинации в Казахстане, ведь вакцина - это единственная эффективная защита от COVID-19. Подобные акции успешно проходят в разных странах. Недавно розыгрыши автомобилей среди вакцинированных стали проводиться правительствами Польши, Таиланда, США, России, Монголии, Сербии, Индонезии, Китая, Венгрии, Израиля и др.

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