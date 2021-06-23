Массовая драка произошла на пляже в Актау 

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Трех молодых людей доставили в полицию.
Массовая драка произошла на пляже "Достар" в Актау, сообщает zakon.kz.
Трех молодых людей доставили в полицию.
Двое из них оказались несовершеннолетними, были переданы сотрудникам ювенальной полиции УП города Актау, которые составили административный протокол по статье 127 (Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего) и 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство), - сообщили в ДП Мангыстауской области.
Остальных участников драки устанавливают.
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