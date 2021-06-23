60 ключей от квартир получили полицейские Алматинской области

Серик Кудебаев отметил, что сегодняшний день является важным для департамента.

Ко Дню казахстанской полиции в Алматинской области 60 полицейских стали обладателями долгожданных квадратных метров. В торжественной обстановке вручили ключи первый заместитель акима Алматинской области Лаззат Турлашов, начальник Департамента полиции Алматинской области генерал-майор полиции Серик Кудебаев и руководитель областного филиала "Отбасы Банк" Галымжан Шалгимбаев.

В своей поздравительной речи Лаззат Турлашов поблагодарил полицейских за отважную службу. Также пожелал личному составу успехов на службе и выразил надежду, что полицейские региона и впредь будут добросовестно исполнять возложенные на них задачи.

В свою очередь Серик Кудебаев отметил, что сегодняшний день является важным для департамента, потому что 60 семей сотрудников обрели собственное жилье.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своем Послании отметил, что социальное благополучие граждан является главным приоритетом. В связи с чем, а также в рамках реализации "Дорожной карты по модернизации органов внутренних дел", министром внутренних дел РК инициирован и правительством поддержан вопрос о возможности использования сотрудниками полиции выплаты компенсации за аренду жилья для его приобретения, по аналогии с военнослужащими. Хочется высказать слова благодарности акиму Алматинской области Амандыку Баталову, его заместителям, а также акиму города Талдыкорган. Благодаря их содействию наши сотрудники сегодня получают ключи от квартир в новом доме. Сегодняшнее мероприятие - это первый опыт. Далее, учитывая уже имеющийся опыт, планируем строительство домов для сотрудников районных подразделений Южного региона - в Карасайском, Талгарском, Илийском районах, - сказал в своем выступлении начальник Департамента полиции Алматинской области генерал-майор полиции Серик Кудебаев.

Подчеркнем, что значимую роль в приобретении жилья для полицейских сыграл "Отбасы Банк", который оперативно отозвался и предоставил займы сотрудникам полиции. В банк были направлены документы на приобретение жилья почти четырехсот сотрудников. После изучения на первом этапе одобрение получили 60 из них.

Работаю в полиции 17 лет, и вот сегодня для меня и моей семьи очень важный день - мы стали обладателями 3-комнатной квартиры. У меня четверо детей, и мы с супругой очень мечтали обрести крышу над головой. Сегодня наша мечта стала реальностью. Хочу поблагодарить руководство области, начальника Департамента полиции за оказанную помощь, - сказал дежурный инспектор УП города Талдыкорган Азамат Калиякбаров.

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