Президент Национального Олимпийского комитета Казахстана Тимур Кулибаев поздравил казахстанцев с Международным Олимпийским днем, передает zakon.kz.

Ниже приводится текст поздравления:

Сегодня, 23 июня, наша страна, как и весь мир, отмечает Международный Олимпийский день.

Этот праздник, как и само олимпийское движение, объединяет всех, невзирая на границы. Высшая ценность олимпийского движения - человек. Главные принципы ­- дружба, взаимопонимание и солидарность.

Это был непростой год. Перед человечеством поставлен глобальный вызов, который продолжает влиять на все сферы нашей жизни, не исключая спорт, ­– были отложены Олимпийские игры, отменены мировые и континентальные чемпионаты, международные соревнования.

Олимпийская семья прошла через трудное время - неопределенность, долгое ожидание, но, тем не менее, наши атлеты не теряли надежды. Мы гордимся тем, с каким достоинством и спокойствием прошли через этот период наши атлеты, поддерживая своим примером соотечественников, проводя уроки физкультуры для школьников и продолжая тренироваться даже в домашних условиях, оставаясь верными своей мечте - представить страну на Олимпийских играх.

Даже в условиях пандемии Национальный Олимпийский комитет продолжал работать над тем, чтобы как можно скорее вернуть атлетам условия для подготовки.

Мы благодарны главе государства и правительству за то, что в это сложное время они оказали олимпийцам полную поддержку, смогли обеспечить их всем необходимым, создали возможность для проведения закрытых тренировочных сборов, безопасных для здоровья спортсменов и тренеров.

Ровно через месяц в Токио начнутся уже ставшие историческими летние Олимпийские игры. Олимпийцы всего мира ждали эти Игры дольше всех - целых пять лет. Игры состоятся, и Казахстан с гордостью и надеждой отправляет в Токио своих лучших атлетов.

Я призываю всех сплотиться и в эти дни руководствоваться принципами олимпийского движения: ценить дружбу, взаимопонимание, честность, равняться на лучших.

Давайте поддержим олимпийцев всей страной!

От имени олимпийской семьи Казахстана желаю всем казахстанцам здоровья, благополучия и успехов! президент НОК РК Тимур Кулибаев