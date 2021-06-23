Казахстан по материнской смертности скатился до уровня беднейших стран мира – депутат

Показатель материнской смертности в 2020 году достиг трагических значений.

Показатель материнской смертности в 2020 году достиг трагических значений в Казахстане и вырос почти в 3 раза. Об этом сообщил на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутат Галымжан Елеуов, передает корреспондент zakon.kz.

Показатель материнской смертности в 2020 году достиг трагических значений, вырос почти в 3 раза и составил 36,5 на 100 000 живорожденных, при плане 17,1. При этом 36,5 - это среднереспубликанский уровень. По регионам цифры еще более пугающие и доходят до 70, а порой и до 95 на 100 тысяч живорожденных. Можно, конечно, списать все на коронавирус. Но международные эксперты утверждают, что высокий рост смертности от COVID среди беременных женщин наблюдался только в тех странах, где на момент пандемии имели место системные проблемы в организации акушерско-гинекологической помощи. Где же случилась поломка, что не сработало, где наши организаторы здравоохранения? - задался вопросами Елеуов в своем депутатском запросе на имя министра здравоохранения РК.

Мажилисмен напомнил, что в 2014 году ведение беременных и подготовка женщин к материнству были отданы в общую сеть первичной медико-санитарной помощи. Был утрачен институт женских консультаций. На его взгляд, это ударило по доступности и качеству амбулаторной акушерско-гинекологической помощи.

Подтверждением является тот факт, что среди умерших женщин были поздно взятые на учет, имеющие абсолютные противопоказания к беременности, либо вообще не состоящие на учете. Наряду с этим имеет место снижение доступности стационарной помощи беременным женщинам. В ряде регионов с 2015 года на 30% сократился коечный фонд специализированных организаций и отделений. В составе многопрофильных больниц не сохраняется приоритет финансирования акушерско-гинекологических отделений, - констатировал депутат.

По его словам, по остаточному принципу формируется и материально-техническое обеспечение службы.

Так, по данным Минздрава, ее оснащенность в среднем составляет около 80%, при этом, согласно информационным системам, износ оборудования достигает от 50 до 85%, а в отдельных случаях - и 100%. Материнская смертность - это не только, и не столько, медицинский, сколько социальный показатель. С сегодняшними результатами и качеством медсопровождения материнства мы скатились до уровня беднейших стран мира, которые ВОЗ обозначает как "места с нестабильными условиями и гуманитарными проблемами". В связи с этим обращаюсь к Минздраву с требованием провести всесторонний анализ складывающейся ситуации по материнской смертности, в том числе с позиции клинического вклада COVID, с привлечением экспертного медицинского сообщества и опубликовать его результаты, - потребовал Елеуов.

Парламентарий добавил, что, помимо этого, следует изучить работу коечного фонда, найти взаимосвязь между показателями в помесячной динамике, а также рассмотреть другие причины снижения доступности и качества медицинской помощи; исключить отказы в госпитализации беременным женщинам на любых сроках без промедлений по месту обращения; укрепить материально-техническую базу организаций по охране здоровья матери и ребенка и на системной основе повышать клинические навыки специалистов по вопросам стационарного и амбулаторного акушерства, детской гинекологии и репродуктивного здоровья.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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