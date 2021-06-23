Бекшин обратился к алматинцам

Он призвал горожан вакцинироваться, чтобы не заразиться новым "дельта-штаммом".

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин на брифинге в РСК призвал жителей города вакцинироваться, чтобы не заразиться новым "дельта-штаммом", сообщает zakon.kz.

По его словам, и российская, и казахстанская вакцины защищают от всех шести известных мутированных штаммов.

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Жандарбек Бекшин добавил, что в Алматы зарегистрировано 32 случая повторного заражения коронавирусом.

Именно поэтому необходимо вакцинироваться от коронавируса, чтобы не заболеть опасной инфекцией, особенно его штаммами.

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Говоря о новых штаммах, Бекшин назвал симптомы "дельта-штамма" коронавируса, которые схожи с простудой.

Заражаются этим штаммом в основном молодые люди. Главные симптомы - головная боль, насморк, боль в горле, высокая температура. Причем обычно обоняние не пропадает и нет кашля, - перечислил он.

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Кроме того, по его словам, для "дельта-штамма" характерны боли в животе, рвота, а также обильные выделения из носа.

Бекшин подчеркнул, что сдержать заболеваемость и снизить смертность поможет только вакцина. Пока в Алматы вакцинированы 386 222 человека. За прошедшие сутки прививки от КВИ получили 5840 человек. Из общего количества привитых лица старше 60 лет составляют 49 314 человек.

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Главный санврач считает, что молодежь должна ответственно подходить к мерам защиты и идти на вакцинацию.

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23 июня в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы сообщили, что, по предварительным данным, выявлена вероятность циркуляции "индийского" штамма. Требуется дополнительное время для полногеномного секвенирования.

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