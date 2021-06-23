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Пост с поздравлением он разместил на своей странице в Twitter.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил полицейских с профессиональным праздником, сообщает zakon.kz.
Пост с поздравлением он разместил на своей странице в Twitter.
Поздравляю всех полицейских с профессиональным праздником! Общество доверило вам ответственную миссию по обеспечению законности и правопорядка. Каждый сотрудник внутренних органов должен быть примером справедливости, открытости, честности. Желаю успехов в вашей нелегкой службе! - написал он.
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