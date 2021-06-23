Новый конфликт из-за 100 тенге на парковке произошел в Алматы

В алматинской полиции прокомментировали данный инцидент.

В Алматы снова произошел конфликт из-за 100 тенге на парковке, сообщает zakon.kz.

Видео конфликта разметили в Instagram-паблике almaty_kris_p.

И снова конфликт из-за каких-то 100-200 тенге, готовы аж поубивать друг друга. Давайте жить дружно, ребята, - говорится в описании к видео.

Согласно информации, инцидент произошел на парковке возле торгового центра "Бакорда".

В алматинской полиции прокомментировали данный инцидент.

По сообщению Управления полиции Алатауского района, по данному факту обращений, звонков и заявлений в полицию не поступало. Между тем участники данного конфликта были установлены, опрошены. От подачи заявлений и претензий друг к другу они отказались. С ними проведена профилактическая работа тем не менее. пресс-служба Департамента полиции Алматы

30 марта похожий инцидент произошел на парковке рынка "Алтын Орда". Тогда парковщик запросил у водителя 100 тенге за стоянку, но у мужчины при себе была купюра в 20 тыс. тенге. Водитель предложил перевести деньги, однако парковщик отказался и завязался конфликт.

1 апреля в полиции Алматинской области сообщили, что в ходе разбирательства в отношении обоих фигурантов возбуждены два уголовных дела по ст. 293 ч. 2 п. 1 УК РК "Хулиганство". Во время разбирательств мужчины принесли извинения другу другу, следствие было прекращено.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!