С братьями. Димаш Кудайберген опубликовал новое фото 

Фанаты пришли в восторг от фотографии.

Певец Димаш Кудайберген опубликовал фотографию с боксером Геннадием Головкиным и казахстанскими актерами Аятом Байказаховым и Артуром Толеповым, сообщает zakon.kz.

С братьями. Доброе утро, дорогие! - подписал он снимок.

Фанаты пришли в восторг от фотографии.

Какая классная компания!

Берешь уроки бокса, Димаш?

Доброе утро и хорошего дня! И чтоб весь год был хороший для тебя и твоих дорогих, для нас то есть! И вообще для всех людей, почему-то после знакомства с тобой начинаешь любить людей больше, - пишут в комментариях певцу.

Читайте также:

Димаш Кудайберген обратился к российским фанатам

19 июня Димаш Кудайберген обратился к своим фанатам. Он сообщил, что примет участие в конкурсе "Новая волна".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!