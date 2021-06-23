В Nur Otan предложили ряд мер по стабилизации цен на продукты питания

Одним из факторов, влияющих на увеличение стоимости продуктов питания, первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров назвал деятельность посредников.

Меры по сдерживанию цен на социально-значимые продовольственные товары, а также вопросы упрощения доступа казахстанских товаропроизводителей к потребителям обсудили на внеплановом заседании Республиканского общественного совета по развитию экономики и поддержке предпринимательства при партии "Nur Otan", сообщает zakon.kz.

Наши госорганы заявляют, что инфляция в стране составляет 7,5%, но на рынках, в магазинах люди видят совсем другую картину. С начала текущего года по 17 из 19 социально значимых товаров цены значительно выросли. Больше всего подорожали морковь и картофель - на 69-73%, масло подсолнечное - на 19%, лук, сахар, крупа гречневая - на 9-10%, молоко, мука - на 2-3%, - отметил председатель совета, депутат Мажилиса Парламента РК Аманжан Жамалов.

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Одним из факторов, влияющих на увеличение стоимости продуктов питания, первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров назвал деятельность посредников.

Картофель сегодня стоит 150 тенге на поле, на торговой полке - 300-350 тенге. То есть посредники накручивают стоимость, хотя торговая надбавка не должна превышать 15% закупочной цены. Здесь должны дорабатывать местные исполнительные органы, - подчеркнул Сапаров.

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Председатель совета обратил внимание на необходимость обеспечения продовольственной безопасности в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской и Мангистауской областях, где по прогнозам синоптиков ожидается сильная засуха. В свою очередь Айдарбек Сапаров заверил членов совета, что данный вопрос находится на контроле Министерства сельского хозяйства РК.

В качестве инструментов по стабилизации цен председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин предложил внедрить механизм прогнозирования цен, осуществлять предварительную подготовку к сезону дефицита плодоовощной продукции по аналогии с подготовкой к отопительному и паводковому сезону за 2-3 месяца, а также стимулировать создание социальных магазинов, либо специальных отделов в существующих торговых сетях.

Член совета, директор Центра прикладных исследований "Талап" Рахим Ошакбаев указал на необходимость прогнозирования инфляции, что позволит производителям планировать объемы производства.

Наряду с этим члены совета обсудили работу по созданию сети оптово-распределительных центров, которые призваны обеспечить доступ сельхозтоваропроизводителей к инфраструктуре долгосрочного хранения продукции, а также снизить транспортные, логистические и торговые издержки за счет прямой связи производителей и клиентов сети.

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По данным Министерства торговли и интеграции РК, в 2021 году планируется начало строительства 5 оптово-распределительных центров и модернизация 2 существующих.

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В свою очередь Аманжан Жамалов указал на высокую стоимость проекта, которая по расчетам 2020 года достигает 413,8 млрд тенге. При том, что изначально создание всех 24 оптово-распределительных центров оценивалось в 237,5 млрд тенге. По его мнению, стоимость проекта и длительные сроки его реализации не гарантируют снижения цен на продукты, в том числе сезонных ценовых колебаний.

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По итогам заседания был выработан ряд рекомендаций центральным и местным исполнительным органам, среди которых борьба со спекулятивным повышением цен, стимулирование личных подсобных хозяйств увеличивать посевные площади, проработка провоза фур с продовольствием на границе в ускоренном режиме, составление баланса производства имеющихся запасов и потребления продовольственных товаров и др.

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