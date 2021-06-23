Эксперт: Вакцинация – единственный способ защитить страну от повторной пандемии

Профессор Куляш Курманова рассказала, как защититься от индийского штамма коронавируса.

Профессор кафедры инфекционных и тропических болезней КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова Куляш Курманова рассказала информационному порталу zakon.kz, какие меры предосторожности важно соблюдать для предотвращения распространения индийского штамма коронавируса.

По словам профессора, из всех мутированных форм COVID-19 индийский штамм вызывает наиболее серьезные опасения.

Высоковирулентный, частота летальных исходов намного выше, контагиозный, на 60% заразнее обнаруженных штаммов. Отличается более коротким инкубационным периодом продолжительностью до 7 дней.

Куляш Курманова отмечает: "дельта-штамм" опасен сильным поражением сосудов, что в будущем может привести к серьезным осложнениям.

Сосуды разносят кровь до всех клеток организма. Осложнения могут быть у всех разные, через разные периоды времени, зависит от иммунитета каждого индивидуума.

"Дельта-штамм" отличается еще и тем, что заболеванию подвержены не только пожилые, но и дети, и молодые здоровые люди, не говоря уже о тех, кто имеет хронические заболевания. Кроме того, новый вид штамма угнетает иммунитет: переболевшие с большой долей вероятности могут заболеть другими инфекциями, этим объясняется вспышка опасного грибкового заболевания в Индии.

Наверняка уже все наслышаны о черной плесени. В Индии многие после перенесенного коронавируса заболели еще и опасным грибковым заболеванием мукормикозом. У нас вполне возможен и такой сценарий. Как показывают обнародованные клинические данные, после «дельты» организм крайне ослаблен. Иммунитет очень снижен. Естественно, он не может сопротивляться вирусам.

Попадая в ослабленный организм, споры плесени поражают легкие. Организм не может сопротивляться, и состояние человека ухудшается ежедневно, грибковая инфекция распространяется по всему организму, обостряются хронические заболевания, развивается глубокий микоз. Это очень опасное угрожающее жизни состояние.

Куляш Курманова называет вакцинацию простым и пока единственным способом защиты организма от индийского штамма и его вероятных осложнений.

Все просто – чтобы защититься от «дельты», надо вакцинироваться. И этим обезопасить себя и окружение от вероятности заразиться смертельно опасным вирусом. Согласно характеристикам, вакцины, которые предлагают в Казахстане, дадут защиту от нового штамма. С приходом в Казахстан дельты, медицинское сообщество рекомендует, по возможности, пройти вакцинацию всем. Сейчас это практически единственный способ защитить страну от масштабной повторной пандемии.

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