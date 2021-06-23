Кульгинов обратился к астанчанам 

Необходимо в срочном порядке вакцинироваться.

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов обратился к жителям города, сообщает zakon.kz.

Как вы знаете, в нашем городе зафиксированы первые случаи заражения штаммом- дельта (так называемым "индийским" штаммом)! Количество больных растет. Только за прошедшие сутки выявлено 413 случаев заражения! Более тысячи человек лежат в инфекционных стационарах. Из развернутых коек более половины уже заполнены. В отделении реанимации лежат 100 пациентов. 21 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. В разы выросла и продолжает расти нагрузка на наших медработников, - написал он в Instagram.

По его словам, сейчас не время противиться науке – только с помощью науки ежегодно миллионы жителей планеты обретают новую жизнь, остаются в живых. Только наука позволяет человеку обходить стороной новые опасные вирусы и инфекции.

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Необходимо в срочном порядке вакцинироваться! Только вакцинацией вы сможете обезопасить себя, своих родных и окружающих людей. В случае если динамика роста заражения коронавирусом не пойдет на спад, горожане и объекты МСБ не будут соблюдать строгие саннормы, мы будем вынуждены вернуться к локдауну. На кону – здоровье и жизни людей. Сейчас для стабилизации ситуации, которая возникла из-за несоблюдения саннорм/карантинных ограничений, потери бдительности некоторых горожан, мы вынуждены принять ряд дополнительных карантинных ограничений. Санврачами готовится новое постановление об ужесточении карантинных мер, - написал аким.

Первое. Для групп риска рекомендуем обязательно вакцинироваться

Это педагоги, медработники, соцработники, сотрудники школ, детсадов, университетов, сферы обслуживания: ЦОНов, банков, ТРЦ/ТД, парикмахерских, салонов красоты, абитуриентов (достигших 18 лет), также те, которые обеспечивают жизнедеятельность города и др.

Все работники, которые контактируют и напрямую работают с горожанами, должны понимать: что в первую очередь должны обезопасить себя, также и окружающих людей. Например, если вы непосредственно контактируете, обслуживаете людей в общепите/ресторане или ТРЦ, вы должны в первую очередь вакцинироваться и обезопасить себя и окружающих людей.

Иначе если в данных организациях сотрудники не будут вакцинированы, деятельность объектов будет приостановлена.

Второе. Доступ на рабочие места только вакцинированных сотрудников

Кто не получил прививку (за исключением тех, у кого медицинские отводы), отправлять на дистанционный формат работы и учебы.

Третье. Проект Ashyq будет работать только для тех предприятий, сотрудники которых на 100% вакцинированы. Кроме того, Ashyq необходимо интегрировать с модулем "Вакцинация" для определения статуса вакцинации посетителей для входа на объект.

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Все данные меры направлены на безопасность самих горожан! Только при формировании коллективного иммунитета за счет вакцинации город сможет вернуться к прежнему докарантинному режиму: без карантинных ограничений, локдаунов и т.д. Самое главное - не играйте с жизнями и здоровьем людей! Есть только два пути. Первый – каждый так или иначе столкнется с вирусом, получит порцию лекарств, после еще будет проходить долгую реабилитацию, - подытожил аким.

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