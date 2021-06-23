Об этом сообщили в партии.

Нурлыбек Ожаев стал депутатом Мажилиса по партийному списку Nur Otan, сообщает zakon.kz.

Постановлением Бюро Политического совета мандат депутата Мажилиса Парламента по партийному списку Nur Otan вместо досрочно выбывшего Каната Мусина передан Нұрлыбеку Ожаеву, - говорится в сообщении партии.

Нурлыбек Ожаев в разные годы занимал следующие должности:

с 2006 по 2009 годы - руководитель аппарата акима Атырау;

с 2010 по 2013 годы - координатор по обеспечению норм трудового законодательства компании "Аджип ККО";

с 2013 по 2014 годы - аким Исатайского района Атырауской области;

с июня 2014 года по июль 2009 год - аким Атырау;

с июля 2016 года - заместитель председателя Атырауского областного филиала партии "Нұр Отан".

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