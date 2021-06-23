На семь млн тенге выявлена фиктивная поставка товаров на границе с Россией

Казахстанская фирма не причастна к импорту товара.

Фиктивная поставка товаров на семь миллионов тенге выявлена на казахстанско-российской границе, сообщает zakon.kz.

11 июня в пункте пропуска "Сырым" на казахстанско-российской границе сотрудниками экспортного контроля ДГД по ЗКО было остановлено и задержано автотранспортное средство, следующее из Российской Федерации в адрес казахстанской фирмы с товарами народного потребления на сумму 1 189 313 рублей или 6 957 481 тенге, - сообщили в Комитете государственных доходов.

В результате анализа данных установлено, что казахстанская фирма не причастна к импорту товара. А единственный учредитель и руководитель не имеет никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности организации, и является лицом без определенного места жительства, с неоднократным привлечением к административной ответственности за распитие спиртных напитков.

В настоящее время выясняются все обстоятельства по делу и определяется сумма потери бюджета в виде неуплаты НДС. Все причастные лица будут привлечены к ответственности, согласно действующему законодательству, - отметили в ведомстве.

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