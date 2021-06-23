Рустам Исаев возглавил Казахстанскую жилищную компанию

У него опыт работы в финансовой сфере составляет более 20 лет.

23 июня председателем Правления АО "Казахстанская жилищная компания" избран Рустам Исаев , сообщает zakon.kz.

Рустам Исаев родился в 1975 году. В 1998 году окончил Университет Докуз Ейлюль по специальности "Общественные финансы".

Свою профессиональную карьеру начал в 1998 году в АО "Қазақстан темір жолы". Работал на различных должностях в АО "ҚазМұнайГаз", исполнительным директором в дочерней организации АО "КазТрансГаз-Алматы". Имеет опыт работы в частном секторе. В период с сентября 2016 года по июнь 2021 года занимал руководящие должности в АО "ҚазАвтоЖол".

Ранее возглавлявший АО "Казахстанская жилищная компания" Адиль Мухамеджанов был назначен на должность заместителя председателя правления холдинга "Байтерек".

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