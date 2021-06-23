Самые жесточайшие меры примут к тем, кто будет подделывать паспорта вакцинации

Несколько подобных случаев было в Алматы.

На брифинге в СЦК заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов предупредил, что к тем, кто захочет подделать паспорта вакцинации, будут применяться "самые жесточайшие меры", передает корреспондент zakon.kz.

Конечно, этот вопрос знаем, тема поднималась, - сказал Тугжанов, отвечая на вопрос журналиста о действиях властей в случае, если будут выявлены факты подделки паспортов вакцинации.

При этом он напомнил, что несколько подобных случаев было в Алматы.

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Сейчас этим занимаются правоохранительные органы. Будут приняты самые жесточайшие меры в отношении тех людей, которые будут пытаться подделать паспорта вакцинации, - подчеркнул заместитель главы Кабмина.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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