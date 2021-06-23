Правительство не видит нарушений конституционных прав в требованиях вакцинации

По статье 29 Конституции мы обязаны обеспечить безопасность здоровья наших граждан.

На брифинге в СЦК заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов прокомментировал вопрос по поводу того, что предлагаемые правительством меры об обязательной вакцинации фактически ведут к дискриминации не вакцинированных, передает корреспондент zakon.kz.

Этот вопрос постоянно поднимается. Когда мы внедряли по ПЦР-тестам - обязательный, тоже этот вопрос поднимали, вопрос конституционных прав. Но в первую очередь я хочу всем напомнить, что по статье 29 Конституции мы обязаны обеспечить безопасность здоровья наших граждан. Поэтому эти меры, которые мы сегодня приняли, касаются не всех граждан, а именно сферу услуг, именно тех людей, которые ежедневно контактируют с огромным количеством наших граждан. И именно эта категория людей может представлять серьезную опасность в отношении наших граждан, которые будут приходить за услугами в отдельные компании, - сказал Тугжанов.

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Он добавил, что сфера услуг - это огромное направление, поэтому в первую очередь это касается МСБ.

Поэтому здесь с одной стороны важно было не останавливать работу, потому что это была огромная просьба НПП "Атамекен", многих бизнесменов, мы пошли навстречу. Поэтому принято такое решение. Здесь я не вижу никаких нарушений конституционных прав. Тем более, мы даем выбор, есть категория людей, которые имеют противопоказания, тогда они просто обязаны пройти ПЦР-тестирование. Потому что мы не можем допустить угрозу, реальную угрозу, тем более с учетом ситуации, которая сложилась сегодня в Индии, в соседних странах. Вы видите каждый день, мы не можем подвергать опасности здоровье, безопасность наших граждан, - заключил заместитель премьер-министра.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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